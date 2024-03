Uma briga de trânsito envolvendo o motorista de um caminhão reboque e o condutor de um Volkswagen Voyage quase terminou em tragédia na tarde desta sexta-feira (15/3) em Ipatinga, na Região do Vale do Aço de Minas Gerais. A confusão teria começado após o caminhão cortar o carro pela faixa lateral e quebrar o retrovisor do veículo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motorista do carro sendo perseguido pelo caminhoneiro em alta velocidade pela BR-381, que liga a cidade com Coronel Fabriciano. O próprio condutor filmou de dentro do seu carro o momento da perseguição. “Olha isso aqui gente, ele tá querendo me matar”, repetiu várias vezes.

A perseguição também foi filmada por outros veículos que estavam na via. Um carro que seguia logo atrás flagrou o momento em que o caminhoneiro atingiu a lateral do Voyage, fazendo o veículo rodar na pista e indo parar no sentido contrário, quase acertando um motoqueiro. O caminhoneiro fugiu do local.

O estrago poderia ser muito maior, já que o carro é movido a Gás Natural Veicular (GNV). Uma colisão mais forte poderia levar à explosão do veículo.

Carro ficou destruído após a batida

Testemunhas acionaram a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Em conversa com os policiais, o condutor do Voyage disse que seguia para Ipatinga, na faixa da esquerda, quando o caminhão passou pela direita e quebrou o espelho retrovisor. Ele teria sinalizado para o caminhoneiro parar, mas ele recusou e seguiu acelerando.

O motorista do carro foi atrás do suspeito pela rodovia, para cobrar o reparo dos danos. Os dois seguiram a discussão até que o caminhoneiro bateu na lateral do veículo e fez ele atravessar a pista.

Toda a versão da vítima foi confirmada pelas testemunhas.

O caminhão foi identificado pelas imagens cedidas aos policiais. Uma equipe da PMRv foi até Governador Valadares, no endereço em que o veículo é registrado, e encontraram o proprietário do caminhão. Ele disse que não estava dirigindo o veículo na hora e identificou o condutor. O homem ainda não foi encontrado.