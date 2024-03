Um homem, de 58 anos, foi preso pela Polícia Militar por importunar sexualmente uma mulher, de 22 anos, que estava com os filhos em uma das ruas de Patos de Minas.





Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima desceu de um ônibus quando o homem passou a mão na barriga e na nádega dela. Assustada, ela conseguiu se desvencilhar do suspeito e procurou a Polícia Militar.





Ao contar sobre a importunação, ela percebeu que tinha um bilhete no bolso dela. No bilhete, estava escrito o endereço do homem. Os policiais, então, foram até lá.

No primeiro momento, o homem negou que tivesse cometido qualquer crime ou que conhecesse a vítima. No entanto, quando os policiais mostraram o bilhete, ele mudou a versão.





Ele confessou o crime e disse que já tinha visto a vítima outras vezes no ônibus. E que por achá-la bonita, ele resolveu escrever o endereço da casa dele no bilhete e cometer a importunação sexual.





Ele foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (13/3) e encaminhado para a delegacia.