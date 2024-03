Um homem, de 34 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (20/3), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi motivado por uma disputa do tráfico de drogas em um condomínio do bairro Novo Horizonte. Testemunhas que não quiseram se identificar apontaram que a vítima vendia entorpecentes no condomínio onde morava e tentou traficar também no condomínio vizinho.

O chefe do tráfico do outro residencial, conhecido como Bolt, não gostou da iniciativa da vítima e proibiu que ela pisasse no condomínio. Um dia antes do crime, a vítima chegou a ser ameaçada por Bolt, que atirou diversas vezes para o alto.

O cunhado do homem morto contou à polícia que estava chegando em casa quando viu o suspeito correr e efetuar disparos contra a vítima. Depois do crime, o suspeito pegou algo ainda não identificado ao lado do corpo e fugiu em direção a um matagal.

Em consulta ao sistema policial, foi constatado que a vítima tem três passagens pela polícia por tráfico. O homem foi baleado no tórax, costas e pernas. A polícia ainda encontrou uma porção de maconha no bolso da vítima. O corpo foi encaminhado para o IML.

A Polícia Militar foi até a casa de Bolt, mas ele não o encontrou. O suspeito tem passagens por tráfico, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e ameaça.