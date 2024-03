Um homem de 52 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (21/3), por estuprar duas irmãs de 8 e 12 anos em Uberlândia em troca de dinheiro e alimentos.

A mais velha, inclusive, era abusada há dois anos. Elas seriam oferecidas ao homem pela própria mãe. Ela não poderá ver as filhas por conta de uma medida protetiva, enquanto aguarda a finalização do inquérito e do processo judicial.



A prisão aconteceu no Bairro Morada Nova, Zona Oeste da cidade. Vítimas e o acusado são vizinhos. Ele foi detido em casa em operação da Delegacia da Mulher por conta de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele não ofereceu resistência, mas negou os crimes.





Segundo a delegada Lia Valechi, em setembro de 2023, o pai das vítimas, que não mora com as filhas, procurou a delegacia especializada e informou que a filha mais velha contou ser oferecida ao vizinho, que vende verduras, pela própria mãe. A conversa aconteceu depois do pai ver a menina se cortar.





Ela seria estuprada por dinheiro e em troca de legumes e verduras entregues à mulher. Isso acontecia desde que ela tinha 10 anos.

A filha mais nova também chegou a ser estuprada uma vez. O homem teria tirado a roupa dela e tocado na genitália da criança, mas ela fugiu antes que houvesse outros abusos.

“Ela ia até a casa dele, porque a mãe mandava e ele praticava abusos sexuais. Como mãe, (a mulher) tem o dever de proteger a filha, mas as incentivava”, disse Valechi.





A mãe não foi presa por não ter mandado expedido contra ela, mas foi levada à delegacia onde foi ouvida. Ela e o vizinho serão indiciados pelos crimes de estupro de vulnerável na modalidade omissiva e favorecimento à prostituição.