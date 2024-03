Um suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em furtos a agências bancárias por todo o país foi preso nesta sexta-feira (22/3), em Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu cinco mandados de prisão contra o homem, de 46 anos.

O investigado estava em um hotel na capital e foi detido após furtar um notebook em uma agência bancária em Contagem, na Região Metropolitana. Com ele, a polícia encontrou um segundo homem, de 42 anos, também suspeito de praticar os crimes.

De acordo com a corporação, dois mandados de prisão foram expedidos no Rio de Janeiro - na capital e em Niterói, um em Vitória, no Espírito Santo, e outro em Gurupi, no Tocantins. Todos os documentos estavam relacionados a investigações de furto qualificado em instituições financeiras.

Os levantamentos apontam que, somente neste ano, o grupo criminoso teria agido em cinco cidades diferentes: Santarém (PA), Taguatinga (DF), Rio de Janeiro (RJ), São João de Meriti (RJ) e Juiz de Fora (MG).

Modo de agir

Conforme a Polícia Civil, os suspeitos entram na agência e passam bastante tempo observando o movimento. Em seguida, chamam por um funcionário do estabelecimento e informam que um dos caixas eletrônicos está com problema. Assim que o atendente deixa seu posto, outro suspeito leva o dinheiro do caixa.

Quando não conseguem concretizar o crime dessa forma, os investigados esperam um momento de menor fluxo de funcionários da agência, como no horário de almoço, e levam objetos do estabelecimento.

Informações colhidas do serviço de segurança das agências bancárias dão conta de que, apenas em 2024, mais de R$ 60 mil em espécie e três notebooks foram subtraídos pelos suspeitos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.