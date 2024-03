A campanha de vacinação contra a gripe será ampliada a partir de segunda-feira (25/3) para o grupo de aproximadamente 118 mil crianças de 6 meses a menores de 6 anos que residem em Belo Horizonte. A imunização na capital teve início na última quarta-feira (20/3) para idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto). Esse grupo, que soma 78 mil pessoas, também segue como alvo da campanha.



As aplicações das doses acontecem nos 152 centros de saúde da capital e são feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Veja aqui a lista de endereços divulgada pela prefeitura. Além disso, os idosos poderão contar a partir de segunda com um ponto extra de vacinação na Faculdade Kennedy, situada na Rua Sarzedo, 31, no Bairro Prado, Zona Oeste de BH. Lá, as aplicações vão acontecer toda segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 9h às 16h. No momento da aplicação é necessário apresentar o documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.

Tradicionalmente, a vacinação contra a gripe começa em abril. Neste ano, a campanha se antecipa ao período de sazonalidade da doença, que se soma à epidemia de arboviroses e pode pressionar ainda mais o sistema de saúde.



Em 15 de março, Minas recebeu 844 mil doses da vacina contra a influenza. Os imunizantes foram distribuídos às regionais de saúde do estado. De acordo com o Ministério da Saúde, mais doses serão disponibilizadas em remessas ao longo do período de vacinação, que segue até 31 de maio.

Leia também: Dia D contra arboviroses tem vistoria e mutirão de limpeza

A vacina trivalente contra a influenza utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A detecção de anticorpos protetores se dá entre duas e três semanas depois da vacinação e apresenta, geralmente, duração de seis a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após quatro a seis semanas, e a proteção conferida pela vacinação é de aproximadamente 12 meses, sendo, portanto, necessário repetir a imunização todo ano, orienta o Ministério da Saúde, que estima vacinar 75 milhões de pessoas.

Influenza em Minas



Minas Gerais registrou 549 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) em 2023 em decorrência da influenza. Ao todo, 51 pessoas morreram. Neste ano, até fevereiro, foram 11 casos notificados da doença e um óbito. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), no entanto, pontua que os dados são parciais e estão sujeitos à alteração.