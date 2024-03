Um pequeno ônibus de viagem transportando estudantes depois das aulas noturnas de sexta-feira (22/03) saiu da pista da Rodovia BR-116 e capotou, caindo no leito do Rio Manhuaçu. Ao todo 18 pessoas ficaram feridas.

O acidente ocorreu na altura do KM 595, em Realeza, distrito de Manhuaçu, na Zona da Mata, por volta das 23h45.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), entre os ocupantes havia feridos graves e leves, sendo que 13 tiveram que ser conduzidas aos hospitais e outras cinco vítimas recusaram atendimento.

Os militares atuaram juntamente com as equipes da concessionária EcoRioMinas, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ônibus de estudantes saiu da cidade de Matipó com destino a Divino, na mesma região.



"O coletivo saiu da pista e, em seguida, capotou e parou dentro do Rio Manhuaçu. As vítimas já haviam saído do interior do ônibus e se encontravam próximas, algumas com ferimentos mais leves, outras com um grau maior de gravidade", informou o CBMMG.

"Foi necessário montar uma operação para transposição com segurança sobre o rio, utilizando escadas e cordas, para que as vítimas, tanto as que estavam com condições de se locomover, quanto as imobilizadas, fossem transportadas de forma segura até onde se encontravam as ambulâncias", afirma a corporação.

Os feridos foram transportados até os hospitais de Manhuaçu e o hospital de Manhumirim.