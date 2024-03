O belo-horizontino deve ficar atento pois, apesar de o dia ter amanhecido aberto, a previsão do tempo é de pancadas de chuva que podem ser fortes ao longo do domingo (24/03) e principalmente à tarde, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima foi de 18°C e a máxima deve chegar a 27°C. A umidade relativa do ar chega a 90%.

De acordo com o Inmet, o clima chuvoso com tempestades, sobretudo ao fim das tardes, deve se manter ao longo da semana até a quinta-feira (28/03).

Neste domingo, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia e à noite.