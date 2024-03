O dia começou com chuva em algumas regiões de Belo Horizonte nesta terça-feira (26/3). Em Minas Gerais, as chuvas fortes permanecem em algumas regiões.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão é de que o dia seja de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais na capital.

Nesta madrugada, as regiões do Barreiro, Pampulha e Oeste registraram chuva moderada. No período de 17h30 dessa segunda (25/3) até às 5h30 de hoje, as regionais acumularam 45,6 mm, 34,6 mm e 29,2 mm, respectivamente.

Acumulado de chuvas (mm) nas últimas 12 horas. Em 26/03/2024 às 5h30:

Barreiro: 45,6 (23,1%)

Centro-Sul:17,3 (8,8%)

Leste: 13 (6,6%)

Nordeste: 4,6 (2,3%)

Noroeste: 20,2 (10,2%)

Norte: 3,6 (1,8%)

Oeste: 29,2 (14,8%)

Pampulha: 34,6 (17,5%)

Venda Nova: 11,2 (5,7%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm

A temperatura mínima registrada em BH foi de 17°C e a máxima pode chegar a 26°C nesta terça (26). A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.



Previsão do tempo em MG:

Em Minas Gerais, o tempo continua instável na maior parte do estado, principalmente no Oeste e Triângulo Mineiro, que pode registrar chuva forte.

As temperaturas seguem estáveis e podem chegar a 35°C no Norte de Minas. A previsão é que o clima siga estável, pelo menos, até sexta-feira (26/3).