Busca por atendimentos no último fim de semana caiu 5,52% em comparação com o sábado (16/3) e domingo (17/3)

Belo Horizonte registrou queda de 32% nas internações em decorrência de sintomas de dengue, chikungunya e zika entre sábado (23/3) e domingo (24/3), quando 85 pessoas precisaram permanecer nas unidades de saúde. No fim de semana anterior, 125 foram internadas.



No hospital de campanha na regional Norte foram assistidas 318 pessoas e internadas 51. No hospital temporário da região Oeste 217 pacientes receberam atendimento, e mais 19 precisaram de internação, recebendo hidratação venosa e assistência contínua.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em relação aos hospitais implementados na capital, somente na unidade temporária de Venda Nova ocorreram 336 atendimentos, além de 15 internações.



Queda no total de atendimentos



Ao todo, no último fim de semana foram feitas 3.766 consultas, o que representa leve queda de 5,52% em comparação com os números somados do sábado (16/3) e domingo (17/3). Na ocasião, 3.986 belo-horizontinos buscaram ajuda médica.



Especificamente nos Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), 503 usuários receberam assistência médica. O funcionamento nas regionais Barreiro e Noroeste/Odilon é 24 horas. Já o da Centro-Sul fica aberto todos os dias, das 7h às 22h.



Nas Unidades de Reposição Volêmica (URVs) dessas mesmas regionais, que também funcionam 24 horas por dia, foram recebidas 50 pessoas encaminhadas pelos centros de saúde, CAAs e UPAs. Considerando os 12 centros de saúde que estiveram abertos na cidade, foram assistidas 2.257 pessoas, diz a PBH.



Cenário em BH



De acordo com o último boletim da PBH divulgado na sexta-feira (22/3), Belo Horizonte contabiliza 19.100 casos de dengue confirmados. As regiões do Barreiro e Centro-Sul lideram o ranking com 3.587 e 3.527 confirmações, respectivamente. Outros 73.233 casos estão sob investigação.

BH registrou até agora 20 óbitos pela doença. Em relação à chikungunya, são 1.472 casos confirmados pela doença e duas mortes. Não há casos de zika registrados no município.



Novo dispositivo para diagnóstico



Um novo equipamento de resultado de exames laboratoriais que classifica a gravidade de contaminação pela dengue chegou às unidades de saúde de Belo Horizonte nesta segunda-feira (25/3).



Trata-se de um hemoglobinômetro portátil. O instrumento, que ficará nas unidades com maior demanda assistencial, libera o resultado em até três segundos após a coleta. Anteriormente, o tempo de espera era de cerca de três horas.



MG soma ao menos 34% dos casos prováveis no país



Minas Gerais registrou 690.628 casos prováveis de dengue, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) na última sexta-feira (22/3). O número representa 34,3% dos casos prováveis totais que o Brasil soma em 2024, segundo o painel do Ministério da Saúde.



O total de casos confirmados no estado é de 272.250, mais do que o dobro do registrado há um mês atrás, quando o estado contava com 86.184 confirmações no dia 21 de fevereiro. O aumento é de 216% em apenas um mês.