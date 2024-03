Pouco mais de 12% dos idosos com mais de 80 anos se vacinaram contra a gripe em Belo Horizonte desde o início da campanha de imunização contra a doença, no dia 20 de março. O grupo, que também inclui gestantes e puérperas, ou seja, mulheres com até 45 dias após o parto, possui 78 mil pessoas. Dessas, 10.099 já foram aos postos de saúde receber as doses.

Nesta segunda-feira (25/3), a Prefeitura de BH iniciou a campanha para imunização de crianças de 6 meses a menores de 6 anos. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Soraya Silva Condessa, de 36 anos, não esperou muito e levou o filho, Henrique, de 7 meses, ao Centro de Saúde Carlos Chagas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste, para vacinar contra a gripe. Mesmo com a pouca idade, o bebê já está acostumado com as picadinhas. A servidora pública conta que faz questão de manter a imunização do filho em dia.

Mesmo com a pouca idade, Henrique, de 7 meses, já está acostumado com as picadinhas da vacina Leandro Couri / EM / D.A Press

“Dou todas as vacinas. De acordo com o planejamento, a gente já deu todas para a idade dele. É importante vacinar, para evitar risco de morte, infecções mais perigosas. Ainda mais criança que é tão frágil, o sistema imunológico ainda está em crescimento e fortalecimento. Todo cuidado é pouco”, explica Soraya.

Apesar de ter começado nesta manhã, o centro de saúde onde Henrique e a mãe foram estava cheio, mas o tempo de espera foi curto. Todo o processo de imunização e cadastro levou cerca de 15 minutos. Para separar os grupos, a equipe da unidade disponibilizou filas diferentes para as aplicações.

MAIS VACINAÇÃO

Em um cenário de epidemia de dengue e outras arboviroses em que postos de saúde estão cheios, a Secretaria Municipal de Saúde de BH também está disponibilizando doses da vacina contra a gripe para os hospitais da capital que têm equipe própria para a aplicação. Além de desafogar os equipamentos públicos, a pasta pretende otimizar o tempo dos profissionais da saúde, uma vez que médicos, enfermeiras e técnicos podem receber o imunizante na própria instituição que atuam, sem a necessidade de deslocamento a um centro de saúde.

Para receber a dose é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina, para o devido registro. Já as puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou registro do hospital onde ocorreu o parto.





O objetivo da campanha de vacinação contra a gripe é reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra os influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas.