Uma mulher, de 40 anos, foi morta quando a casa em que vivia com o marido, no Bairro Alto Boa Vista, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi invadida na noite de segunda-feira (25/3), por dois homens. O marido, de 31 anos, ficou ferido com um tiro de raspão no rosto. Um suspeito, um homem de 29 anos, foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo da mulher foi encontrado na cozinha da residência. O marido da vítima, levado para o Hospital Regional de Betim, contou que ele e a mulher estavam em casa, com os filhos quando escutou barulhos nos fundos da casa. Logo em seguida, dois homens invadiram a casa, atiraram contra ele, e, em seguida, contra a mulher, fugindo em seguida. Os filhos do casal foram poupados.

O marido informou ainda à PM que a mulher dele tinha tido uma discussão com um vizinho, na tarde do mesmo dia, por causa do valor das prestações da compra de um terreno ao lado da residência. A mulher disse que iria denunciar o vizinho à polícia, por tê-la ameaçado.

O marido apontou esse vizinho como um dos autores do crime. Ao ser preso, o vizinho disse à polícia que estava em casa e que teria ouvido tiros, e que imediatamente ligou para a mãe, que mora no mesmo lote da vítima.

Ele foi levado para a Delegacia de Betim e alegou ter um álibi - que no momento dos disparos, estava na companhia do filho, tomando suco.