SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma dentista está sendo investigada em virtude de denúncias de pacientes que contraíram infecções após um procedimento estético. Mais de 10 pacientes tiveram infecção após uma lipo de papada. A dentista Gabriella Groppo, responsável pelo procedimento, tem uma clínica em Belo Horizonte (MG). Ela também faz bichectomias, cirurgia que remove gordura das bochechas.

A clínica de Gabriella foi alvo de uma inspeção da Vigilância Sanitária em 11 de março por suspeitas de surto de microbactéria não tuberculosa de crescimento rápido. O local foi fechado após os fiscais identificarem irregularidades "que colocam em risco a saúde dos pacientes".

Cada paciente pagava R$ 2,2 mil pela lipo e um pacote de drenagem pós-operatório, apurou a TV Globo. No Instagram, Gabriella tem quase 12 mil seguidores. Na época dos procedimentos, Gabriella tinha uma inscrição provisória no Conselho Regional de Odontologia. Hoje, o cadastro de Gabriella consta como Ativo no site do CRO-MG.

O delegado Alessandro Santa Gema orientou que pacientes que se sentirem lesadas se apresentem a uma delegacia para fazer o exame de corpo de delito. Gabriella Groppo pode responder por lesão corporal.

Em nota ao UOL, a defesa de Gabriella afirmou que a dentista tem a formação necessária para realizar os procedimentos e que sempre agiu com zelo. "O processo infeccioso em pós procedimento pode ter várias razões, por isto, é prematuro atribuir culpa à conduta desta profissional, a qual está à disposição dos órgãos para um esclarecimento melhor dos fatos".

Leia a nota da defesa de Gabriella Groppo na íntegra

"A defesa da odontóloga Camila Groppo alega que, ao contrário do que está sendo divulgado, no período das supostas intercorrências, "dezembro/2023", ela estava devidamente habilitada no CRO/MG, possuindo em tal período a inscrição provisória.

Ressalta-se que a inscrição definitiva já foi efetivada perante o CRO/MG.

A defesa reitera que a dentista possui a formação necessária para realizar os procedimentos e, inclusive, o curso de lipo de papada realizado possui a chancela do MEC (Ministério da Educação).

Sobre o material veiculado pela mídia, o processo infeccioso em pós procedimento pode ter várias razões, por isto, é prematuro atribuir culpa à conduta desta profissional, a qual está à disposição dos órgãos para um esclarecimento melhor dos fatos.

A lipo de papada é procedimento consagrado pela odontologia desde 2019, por meio da Resolução do CFO 198/19.

Ademais, a odontóloga sempre agiu com zelo, cuidado e atenção aos princípios de segurança e de segurança ao paciente."