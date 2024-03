Um policial militar foi alvo de ataques racistas e homofóbicos durante uma ocorrência em Santa Juliana, no Alto Paranaíba, no último sábado (23/3).





A confusão teve início durante atendimento a uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha em um hospital da cidade. Na ocasião, o PM Hemersson Marcelino Reis foi até a unidade de saúde para apurar o ocorrido, quando funcionários e pacientes reclamaram do barulho que vinha de uma festa nas proximidades do hospital.





O PM foi até o local onde a festa era realizada e pediu para que baixassem o volume do som. Entretanto, os organizadores não atenderam ao pedido do agente e passaram a desacatá-lo com insultos racistas e homofóbicos. Como estava sozinho, Hemersson solicitou o auxílio de outros policiais.





Imagens da confusão mostram o momento em que uma mulher passa a xingar o agente, e o chama de "viadão", "viado lixo", "preto vagabundo" e "filho da put*". O policial reage com spray de pimenta.

Pneus furados. Durante a confusão, um homem que participava da festa pegou uma faca e furou os pneus de duas viaturas da Polícia Militar. A cena também foi registrada em vídeo.





Duas pessoas foram presas. Um homem de 39 anos, e uma mulher, de 43, foram conduzidos e ouvidos pelo delegado na DP de Araxá. Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi liberado, enquanto a mulher permaneceu detida pelo crime de injúria racial e está à disposição da Justiça.





Como os envolvidos não tiveram as identidades divulgadas, a reportagem não conseguiu localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.