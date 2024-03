Casa desaba no Barreiro durante as chuvas

Uma casa desabou no início da madrugada desta terça-feira (26/3) no Bairro Brasil Industrial, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma residência aos fundos de um loteamento de casas, na Rua José Balbino Vieira, 123, colapsou completamente.

Ainda de acordo com o CBMMG, uma obra é realizada aos fundos do imóvel. Ninguém se feriu. O morador do imóvel informou que, ao ouvir estalos, saiu rapidamente da casa.

A Defesa Civil foi acionada e confirmou o desabamento do imóvel que fica aos fundos do terreno. Também foi verificada a queda parcial de muro de divisa com o imóvel vizinho, que atingiu parcialmente a área de serviço. O lugar foi parcialmente isolado devido aos riscos.

Devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, o órgão municipal recomenda que moradores da capital se atentem ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Além disso, a Defesa Civil ainda emitiu alerta de risco geológico na região, válido até quinta-feira (28/3).

No período de 17h30 dessa segunda (25/3) até às 5h30 de hoje, as regionais Barreiro, Pampulha e Oeste acumularam 45,6 mm, 34,6 mm e 29,2 mm, respectivamente.



Recomendações durante as chuvas

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).



SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:



• Trinca nas paredes.

• Água empoçando no quintal.

• Portas e janelas emperrando.

• Rachaduras no solo.

• Água minando da base do barranco.

• Inclinação de poste ou árvores.

• Muros e paredes estufados.

• Estalos.



RECOMENDAÇÕES:



• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta.

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.

Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 4 horas. Em 26/03/2024 às 16h40:

Barreiro: 41 (21%)

Centro Sul: 16,2 (8%)

Leste: 7,4 (4%)

Nordeste: 6,6 (3%)

Noroeste: 22 (11%)

Norte: 0,8 (0%)

Oeste: 18,4 (9%)

Pampulha: 21,6 (11%)

Venda Nova: 2,8 (1%)

Média Climatológica MARÇO 197,5 mm