O feriado de Páscoa em Minas Gerais promete um clima instável e nublado na maioria dos dias. Entre quarta-feira e domingo (27/3 a 31/3), há chances de chuva em todo o estado, inclusive em Belo Horizonte, onde a temperatura máxima não ultrapassará os 28°C durante esse período.

Segundo o climatologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira terá previsão de chuva entre quarta e sexta-feira. As temperaturas mínimas oscilarão em torno de 19°C, enquanto as máximas atingirão os 27°C. Embora haja possibilidade de o sol aparecer, a condição predominante será de céu nublado e chuva a qualquer momento.

No sábado (30/3), o sol será mais presente e há chance de chuva apenas pela manhã, com mínima prevista de 18°C e máxima de 28°C. Já o domingo de Páscoa (31/3) será marcado por muita nebulosidade, mas com chuva passageira em alguns pontos da cidade.



Minas Gerais

No estado, os cinco dias também apresentarão condições chuvosas. Segundo o climatologista do Inmet, de quarta a sexta-feira a instabilidade será mais concentrada na metade sul de Minas, com menor possibilidade de chuva no noroeste, enquanto o norte terá um clima mais seco.



No sábado, embora as possibilidades de chuva diminuam, o extremo sul ainda registrará pancadas. Já no domingo, haverá uma mudança na região, com o avanço da chuva para o Norte de Minas.



As temperaturas mínimas deverão ser baixas na maioria do estado, inclusive no norte. Na quinta-feira (28/3), os termômetros poderão atingir os 15°C em cidades próximas à divisa com a Bahia.