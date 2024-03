Um engarrafamento de 4 km é registrado na BR-040 no sentido Belo Horizonte, segundo últimas atualizações da concessionária Via 040. A lentidão no fluxo é decorrente de um acidente no KM 579 da via, próximo a Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.

À tarde, em local perto da praça de pedágio 9, um caminhão tombou e causou engavetamento entre três veículos.

Segundo informações da Via 040, não foram registradas vítimas. A pista foi liberada na noite desta terça.

“Trânsito totalmente parado para quem está indo para Belo Horizonte. Tem carros de famílias com crianças parados há 2h30min. E bem perto do pedágio, para pagar passando raiva”, registrou, às 19h25, um usuário em publicação da concessionária no X, antigo Twitter.