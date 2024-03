Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana registraram chuvas fortes a extremamente fortes, na tarde desta terça-feira (26/3). As precipitações deixaram ruas e avenidas de Contagem, Betim e Ribeirão das Neves alagadas, além de casas invadidas pela água.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o resgate de cinco crianças que acabaram presas dentro de uma residência em razão do rompimento de uma manilha d'água no Bairro Capelinha, em Betim. Segundo a corporação, elas se refugiaram no segundo andar da casa, localizada na Rua Caratinga, 457, onde foram retirados em segurança pelos bombeiros.

Ainda em Betim, ruas do mesmo bairro foram alagadas e um carro foi arrastado pela água. Segundo os moradores, os estragos foram causados por uma caixa de água pluvial que estourou.

O temporal também atingiu o município de Contagem e surpreendeu os moradores. Na Avenida Francisco Firmo de Matos, o trânsito foi interditado. A Defesa Civil municipal informou que pode chover de 40 a 80 mm até às 8h desta quarta-feira (27/3) e alerta para risco de transbordamento do Córrego Ferrugem, na divisa com Belo Horizonte.

Outra área atingida em Contagem foi a Trincheira José Quintão Romero, no Bairro Cidade Industrial. De acordo com a Defesa Civil, a Avenida General David Sarnoff ficou alagada nos dois sentidos.

Já em Ribeirão das Neves, uma residência foi alagada na Avenida Palmeiras, no Bairro Vale das Acácias. Segundo informações do CBMMG, os moradores conseguiram sair da casa antes do resgate, quando o nível da água baixou. Eles foram orientados a procurar a Defesa Civil para avaliação estrutural do imóvel.

Casa desaba em BH

Na região do Barreiro, em Belo Horizonte, uma casa desabou no início da madrugada desta terça-feira (26/3) no Bairro Brasil Industrial.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma residência aos fundos de um loteamento de casas, na Rua José Balbino Vieira, 123, colapsou completamente. Ainda de acordo com o CBMMG, o morador do imóvel informou que, ao ouvir estalos, saiu rapidamente da casa.

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (27), o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis raios isolados e rajadas de vento ocasionais.

Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 16°C e a máxima de 27°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.