“Camisas de torcidas organizadas estão proibidas, assim como aglomerações de torcedores, principalmente integrantes de organizadas, de Atlético e Cruzeiro”. Essa é a determinação da Polícia Militar, para o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro da melhor de duas partidas que decidem o título do Campeonato Mineiro de 2024.



A Polícia Militar já trabalha, desde o início da manhã deste sábado, para a prevenção de conflitos entre torcedores, tanto de Atlético, como de Cruzeiro. O primeiro jogo acontece na Arena MRV, estádio do Galo. No entanto, o policiamento reforçado acontece em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).



São muitas as recomendações da Polícia Militar. Por exemplo, está proibido o acesso de torcedores com camisas de torcidas organizadas do Atlético. Além disso, a PM pede que os torcedores cheguem cedo. Existe uma preocupação com a formação de filas e também com aglomerações. Estas não serão permitidas. A ordem é dissipar qualquer concentração de pessoas.



Três torcidas estão punidas: a Galoucura, do Atlético, a Máfia Azul e o Pavilhão Celeste, do Cruzeiro. Não será permitido, neste sábado, a circulação com camisas de nenhuma delas.



As sedes das organizadas também deverão permanecer fechadas. Não será permitido que os torcedores de organizadas se reúnam para ver o jogo.



Reforço



O policiamento estará reforçado, segundo a major Layla Brunella, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alunos da Academia da PM, cadetes do curso de soldado e também aspirantes ao curso de sargento estarão nas ruas.



Todos os batalhões estão em alerta, segundo a major. Assim sendo, haverá um policiamento reforçado em todos os bairros. “Não serão permitidas, por exemplo, manifestações como passeatas de torcedores.



Além disso, hoje, 10 torcedores de Atlético e Cruzeiro estão tornozeleiras, ou seja, vigiados por meio de equipamento eletrônico. Esses torcedores são, segundo a major Layla, aqueles que estão constantemente envolvidos em atritos e combates.

Haverá uma fiscalização especial, por exemplo, nos bairros, em bares e outros locais que transmitem os jogos.



Também no interior do estádio haverá um policiamento especial, que será feito pelo Batalhão de Choque da PMMG. “A Polícia Militar tem uma lista de todos os torcedores integrantes de organizadas, em especial, com uma atenção a criminosos integrantes dessas torcidas. Eles estão sendo monitorados, o tempo todo”, diz a major Layla.



O reforça acontece também no trânsito. Equipes da Polícia Militar Rodoviária também estarão em ação no entorno da Arena.