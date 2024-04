Moradores de cinco ruas da região do Barreiro ficarão sem energia elétrica neste domingo (7/4). A suspensão do serviço também afetará o fornecimento de água em mais de 100 bairros da Grande BH. Segundo a Cemig, a falta de luz é em virtude de uma obra realizada a pedido da Copasa na rede que atende uma das unidades da empresa em BH.



Confira as ruas que ficarão sem energia:



RUA BARÃO DE COROMANDEL, Entre números 379 e 640, BARREIRO DE BAIXO



RUA ALCINDO VIEIRA, Entre números 112 e 332, BARREIRO DE BAIXO



RUA JOAQUIM DE FIGUEIREDO, Entre números 285 e 411, BARREIRO



RUA ALCINDO VIEIRA, Entre números 149 e 149, BARREIRO



RUA HONÓRIO HERMETO, Entre números 120 e 311, BARREIRO DE BAIXO

Confira os bairros que ficarão sem abastecimento de água:

Belo Horizonte

Ademar Maldonado

Alpes

Alta Tensão

Alta Tensão I

Araguaia

Átila de Paiva

Barreiro

Bernadete

Betânia

Bonsucesso

Brasil Industrial

Buritis

Cardoso

Castanheira

CDI Jatobá

Cinquentenário

Conjunto Bonsucesso

Conjunto Flávio de Oliveira

Conjunto João Paulo II

Conjunto Santa Maria

Conjunto Túnel Ibirité

Indústrias I

Diamante

Distrito Industrial do Jatobá

Estoril

Estrela do Oriente

Flávio Marques Lisboa

Gutierrez

Havaí

Independência

Itaipu

Jardim América

Jatobá

Leonina

Liberdade

Lindéia

Luxemburgo

Marajó

Marilândia

Milionários

Miramar

Nova Granada

Nova Suíssa

Novo das Indústrias

Novo Santa Cecília

Olaria

Palmeiras

Petrópolis

Pongelupe

Salgado Filho

Santa Cecília

Santa Helena

Santa Lúcia

Santa Margarida

Santa Rita

Santa Sofia

São Bento

Serra do Curral

Solar do Barreiro

Teixeira Dias

Tirol

Urucuia

Vale do Jatobá

Ventosa

Vila Átila de Paiva

Vila Cemig

Vila Corumbiara

Vila Esperança

Vila Formosa

Vila Nova Paraíso

Vila Pinho

Vila Piratininga

Vila Tiro

Contagem

Amazonas

Bandeirantes

Beatriz

Bitácula ou 40 Alqueires

Centro

Chácaras Campestre

Cidade Jardim Eldorado

Cincão

Colorado

Conjunto Parque das Mangueiras

Conjunto Habitacional Oitis

Conjunto Perobas

Do Comércio

Dos Funcionários

Guanabara

Inconfidentes

Industrial 3ª Seção

Industrial Itaú

Industrial Santa Rita

Jardim das Oliveiras

Jardim Industrial

Jardim Laguna

Jardim Marrocos

Maria da Conceição

Morada Nova

Oitis

Parque Novo Progresso

Parque São João

Santa Maria

Três Barras

Vale das Perobas

Vila Paris

Vila Pernambucana

Vila Riachinho

Vila Ruy Barbosa

Vila Santa Edwiges

Ibirité:

Ideal

Itaipu

Marilândia

Piratininga

Serra Dourada

Sol Nascente