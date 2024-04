Cerimônia pelos 80 anos da Polícia Federal projetou logo da instituição na Serra do Curral, em BH

Na noite deste sábado (6/4), a Praça do Papa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi palco de uma comemoração pelos 80 anos de história da Polícia Federal. O evento, que reuniu autoridades, membros da instituição e o público em geral, celebrou a trajetória e os serviços prestados pela PF ao longo das décadas.

O destaque da noite foi a projeção mapeada da logo da instituição na Serra do Curral. A atmosfera festiva foi intensificada pela presença de uma banda que embalou o público com músicas animadas, enquanto balões personalizados coloriam o céu noturno.

Entre os presentes, destacaram-se o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o superintendente da PF em Minas Gerais, Richard Murad Macedo, juntamente com outros diretores e efetivos da instituição no estado. Além das apresentações e homenagens, o evento também contou com a participação especial das crianças, que tiveram a oportunidade de participar da soltura de balões personalizados.

Uma cerimônia agendada para segunda-feira (8) também pretende celebrar os 80 anos da PF. Além disso, o evento também marcará a posse do delegado Richard Murad Macedo como superintendente em Minas Gerais, cargo que ocupa desde janeiro deste ano.