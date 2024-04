Um homem de 48 anos foi preso na tarde deste sábado (6/4) suspeito de participar de uma briga que terminou com um rapaz ferido com golpes de chave de fenda no Bairro Conjunto Floramar, Região Norte de Belo Horizonte. Um outro sujeito, de 40 anos, que também participou da confusão, foi conduzido para a delegacia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os dois suspeitos teriam desavenças antigas e, nesta manhã, a vítima e o homem de 40 anos foram até a casa do suspeito mais velho para arremessar pedras contra o portão. Irritado, o rapaz saiu de casa e pediu para os dois pararem, já que no dia anterior ele teria perdido seu irmão.

Eles entraram em luta corporal e, ao tentar fugir, o rapaz, que não foi identificado, foi atingido por vários golpes de chave de fenda na região do peito. Ele ainda correu pela rua pedindo socorro e caiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital Risoleta Neves. O estado de saúde não foi informado.

Ao chegarem ao local, os militares conversaram com testemunhas que viram toda a confusão. O autor dos golpes também estava lá. Aos policiais, ele admitiu que agrediu o rapaz e que o objeto utilizado estava escondido em uma mochila. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

Já o outro envolvido na briga estava em casa quando foi abordado pelos policiais. Ele contou que estava usando drogas com a vítima quando resolveram ir até a casa do outro suspeito para atirar as pedras. O homem também foi preso.

A perícia foi acionada e o caso encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.