A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio do homem, de 51 anos, motorista do carro envolvido no acidente que terminou com um policial militar, de 48 anos, morto na manhã deste sábado (6/4).

O acidente foi na Avenida Heli Alencar da Silveira, no bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro invadiu a contramão de direção e atingiu o motociclista, que foi identificado como um policial militar.

O militar chegou a ser socorrido por populares e levado para o pronto atendimento em Santa Luzia, mas morreu ao dar entrada no hospital.

O corpo do policial militar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames e, em seguida, foi liberado aos familiares.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo foi conduzido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante.