Um apartamento pegou fogo na manhã deste sábado (6/4), no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, depois que um celular explodiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi registrado uma explosão dentro do apartamento no primeiro andar do edifício devido ao aparelho celular. Móveis ficaram destruídos.

Um morador inalou muita fumaça e foi socorrido pela equipe de atendimento dos bombeiros e encaminhado para Hospital Margarita Morales.