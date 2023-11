O DIU é um método contraceptivo com mecanismos que liberam íons de cobre ou de prata que impedem a fertilização do óvulo

O DIU é um método contraceptivo que, apesar de já estar disponível para as brasileiras desde a década de 1960, ainda levanta muitas dúvidas, principalmente, quando falamos do modelo de cobre e o de cobre com prata.



Pensando nisso, Ricardo Bruno, mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chefe do serviço de reprodução humana do Instituto de Ginecologia da UFRJ e diretor médico da Exeltis Brasil, laboratório farmacêutico especializado na saúde da mulher, elenca algumas das vantagens desse método.



Mas, afinal, o que é um DIU não hormonal? “Ele é um pequeno dispositivo flexível, com o formato de um T, que é colocado no útero da mulher para impedir que o óvulo seja fecundado. Esse método possui mecanismos que liberam íons de cobre ou de prata que impedem a fertilização do óvulo”, explica Ricardo Bruno.



Ainda sobre o funcionamento do método, Ricardo Bruno explica que, na opção de cobre com prata, a prata é responsável por estabilizar o cobre, fazendo com que a resposta inflamatória seja menor, podendo levar a um menor sangramento no período menstrual e com isso diminuir as cólicas.



As 10 maiores vantagens do DIU não hormonal

Tempo de duração: O DIU não hormonal é um método contraceptivo de longa duração, sendo que a versão de cobre dura 12 anos e o de prata com cobre dura 5 anos. Bom custo-benefício: Como a duração desse método é longa, o custo-benefício acaba se tornando bem atrativo, principalmente porque o DIU não hormonal é bem mais barato que o hormonal. Proteção imediata contra a gravidez: A mulher fica protegida desde o primeiro dia depois da colocação do DIU. Não há risco de esquecimento: Por ter uma longa duração, não há risco de esquecimento, como no caso das pílulas anticoncepcionais, que precisam ser tomadas diariamente. É totalmente reversível: Assim que é retirado tudo volta ao normal, sendo que a fertilidade geralmente retorna já no primeiro ciclo menstrual depois da remoção. Ausência de hormônios e efeitos colaterais: Se a paciente é sensível a hormônios ou já teve experiências negativas com métodos contraceptivos hormonais, o DIU é ótima opção. Ele não libera nenhuma substância hormonal em seu corpo, permitindo que o ciclo natural seja mantido e evitando efeitos colaterais hormonais indesejados. Pode ser usado depois do parto: Logo após o parto já é possível inserir o DIU sem hormônio. Não interfere na amamentação: Ele é totalmente seguro para quem amamenta, não interferindo na produção de leite materno e nem causando riscos para o bebê. Pode ser usado por adolescentes: o DIU sem hormônio é uma ótima opção para adolescentes como primeiro método contraceptivo, desde que já tenha tido relação sexual. Pode ser encontrado no Sistema Único de Saúde (SUS)

Corpos diferentes

Apesar de todos os benefícios, é sempre importante consultar um ginecologista para, em conjunto, entender qual o melhor método. “Até porque cada corpo tem suas particularidades, e o que serve para uma mulher pode não servir para outra. Há diversas questões para se levar em consideração como histórico de doenças familiares, sintomas da TPM, fluxo, idade e condições de saúde de forma geral”, explica Ricardo Bruno.