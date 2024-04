O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (10/4), um alerta para risco de chuvas intensas em 54 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo), válido até às 10h de quinta-feira (11/4).

De acordo com o Inmet, a chuva deve ficar entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Os municípios afetados ficam nas regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades com risco de chuva intensa:

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Andrelândia

Antônio Carlos

Arantina

Argirita

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Carvalhos

Cataguases

Chácara

Chiador

Coronel Pacheco

Descoberto

Estrela Dalva

Ewbank da Câmara

Goianá

Guarará

Itamarati de Minas

Itamonte

Juiz de Fora

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Mar de Espanha

Maripá de Minas

Matias Barbosa

Olaria

Palma

Passa Vinte

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Pirapetinga

Recreio

Rio Novo

Rio Preto

Rochedo de Minas

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São João Nepomuceno

Senador Cortes

Seritinga

Simão Pereira

Volta Grande