Estabelecimentos comerciais da Região Central de Belo Horizonte são alvos de operação nesta quarta-feira (10). A qualidade das bebidas alcoólicas vendidas, funcionamento e condições sanitárias dos locais estão sendo fiscalizados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta manhã.



A operação, realizada nas imediações da Praça Rio Branco, perto da Rodoviária de BH, tem o objetivo de verificar a regularidade da distribuição de bebidas alcoólicas comercializadas, supostamente sem observância das normas legais, impactando na saúde e segurança da população em situação de rua estabelecida na região.



A ação é realizada conjuntamente pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 18ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte e da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, pelas polícias Militar e Civil, pela Prefeitura de Belo Horizonte e pela Vigilância Sanitária Municipal.

No ano passado, o MPMG informou que foram apreendidas cerca de 400 unidades da cachaça sem selo do Ministério da Agricultura, que foram descartadas. No entanto, verificou-se que a venda irregular se manteve, ocasionando na operação desta manhã, para fiscalizar a adequação do produto e dos estabelecimentos comerciais quanto aos alvarás de funcionamento e condições sanitárias.