A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizou, na manhã desta quarta-feira (3/4), uma ação de fiscalização na porta da garagem da empresa Milênio Transportes, em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A atuação dá continuidade à Operação Tolerância Zero, adotada pela prefeitura no início do ano.

De acordo com a BHTrans, órgão responsável pela fiscalização, a operação surpresa teve início às 8h desta quarta, com o objetivo de punir a má qualidade na prestação do serviço feito pelas empresas de transporte público nas cidades da Grande BH.

Agentes da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), BHTrans e Polícia Militar vistoriaram 13 ônibus. Foram feitas 12 autuações e dois dos veículos tiveram a Autorização de Tráfego retida por apresentarem problemas nos freios de porta e na luz do elevador. Foram fiscalizados veículos que operam em linhas alimentadoras e do MOVE nas estações Venda Nova e Pampulha.









O coordenador da operação da Sumob, Jairo Marcelino, avalia que as mais de 30 ações de fiscalização na porta das garagens já estão surtindo efeito. Segundo ele, o trabalho vai continuar nas demais garagens das concessionárias do transporte coletivo da capital. “Temos mais de dois meses realizando a operação Tolerância Zero e, com o apoio da população, utilizando as reclamações dos passageiros para orientar e direcionar as ações de fiscalização, já notamos melhorias. Casos de problemas no estado de conservação dos pneus já não acontecem muito mais. Ainda assim, a fiscalização segue nas garagens, nas estações e onde mais o usuário do transporte coletivo indicar os problemas”, informou Jairo.

Tolerância Zero



Nos dois primeiros meses da adoção da política de Tolerância Zero contra irregularidades do serviço de transporte público, a prefeitura realizou ações em 34 portas de garagens e vistoriou 226 ônibus. As operações em portas de garagens resultaram em 411 autuações, 76 autorizações de tráfego recolhidas e 11 veículos recolhidos ao pátio do Detran-MG.

Nesse mesmo período, a BH realizou 1.037 ações de fiscalização nas ruas e vistoriou 6.446 ônibus, sendo alguns vistoriados mais de uma vez. O resultado dessas operações foram 7.271 autuações, 257 autorizações de tráfego (AT) recolhidas e 13 veículos recolhidos ao pátio do Detran-MG.