Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quarta-feira (10/4), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, por envolvimento com tráfico internacional de drogas.

As prisões ocorreram em consequência da Operação Conexão Penha, destinada a combater o tráfico internacional de cocaína.

O procedimento foi feito após mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Juiz de Fora. Os dois presos são residentes nas cidades paulistas de Piracicaba e Rafard, e Juiz de Fora era um dos pontos de entrega da droga.



A cocaína era trazida da Bolívia e entrava no Brasil, principalmente, pela fronteira com o estado de Rondônia. Depois de recebida pelo homem e pela mulher, era levada em carros de passeio e distribuída a traficantes de municípios da Zona da Mata mineira e do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.



Os presos, depois de ouvidos em Juiz de Fora, serão levados para os presídios de Piracicaba e Campinas. Ele poderão ser condenados a 15 anos de reclusão. A investigação foi realizada pela PF em Juiz de Fora com o apoio da PF em Piracicaba e Campinas.