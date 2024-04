Militar foi socorrido e segue internado em estado grave no Hospital João XXIII

O policial militar que se trancou em um quarto de um motel na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (10/4), passará por novos exames nesta manhã para detalhar o estado de saúde. Internado no Hospital João XXIII, ele permanece em estado grave.

O homem, que é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um mandado de prisão por ter violado, nessa segunda-feira (8/4), a medida protetiva por violência doméstica solicitada pela ex-esposa.

Segundo a amiga dele, a técnica de enfermagem Cléo Lacerda, o sargento estava mal desde quando descobriu que a ex-companheira mantinha uma relação extraconjugal.

Ela também contou que já havia conversado com o homem para aconselhá-lo. “Não faz nada, não vale a pena. Pensa que você tem duas filhas”, Cléo dizia a ele. Segundo ela, o motel na Avenida Barão Homem de Melo era um dos locais em que a ex-esposa se encontrava com o amante.

O coronel Flávio Santiago, chefe do centro de jornalismo da PMMG, foi ao local do ocorrido e afirmou que a equipe do 22º batalhão identificou a localização exata em que se encontrava o homem, que estava de licença psicológica por envolvimento em violência doméstica.

Apesar da mobilização para negociar a saída dele do local, o sargento atirou contra a própria cabeça e foi retirado do motel, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, de maca pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII em estado grave.