A previsão meteorológica para a sexta-feira (12), em Belo Horizonte é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas, a partir da tarde.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18,4°C, a máxima estimada é de 30°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

No sábado (13), o tempo na capital mineira ficará nublado, com uma leve queda na temperatura, em que a mínima passa de 18°C para 17°C. A máxima fica na casa de 29°C, sem previsão de chuva.

Leia também: Seca prolongada no sertão mineiro

As temperaturas continuam a cair no domingo (14), que terá céu com muitas nuvens, mínima de 16°C e máxima de 29°C. Também sem previsão de chuva.

Tempo em Minas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a tendência nesta sexta-feira (12) é de redução das instabilidades em todo o estado, contudo, a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade ainda pode provocar chuva isolada na faixa oeste do estado.

Por outro lado, na Região Centro-Leste, embora a nebulosidade aumente no decorrer do dia, não há perspectiva de chuva. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras, podendo chegar a 35ºC no Norte do estado.

A previsão nesta sexta-feira (12) é de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Há possibilidade de chuva isolada no Norte, Oeste e Sul/Sudoeste. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13°C, no Sul de Minas, e a máxima de 35°C, no Norte de Minas.