Uma serpente foi capturado na tarde dessa quinta-feira (11), por volta das 14h30, pelo Corpo de Bombeiros. O animal foi encontrado no quintal de uma casa, no bairro Morada da Serra, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com as informações dos bombeiros, a serpente foi encontrada no momento em que era realizada a manutenção do jardim, deixando os moradores bastante apreensivos. Tratava-se de uma serpente da espécie Boipeva, com aproximadamente 1 metro de comprimento. Ela estava escondida entre alguns materiais depositados próximo a um pé de manga.

Apesar de não se tratar de uma serpente venenosa, a espécie despertou a atenção dos bombeiros em virtude das suas características específicas, dentre elas a coloração, o comprimento e a capacidade de achatar-se quando acuada.

Leia também: Cobra é encontrada dentro de máquina de lavar em Montes Claros

Após análise da situação, os militares capturaram a serpente e a soltaram em seu habitat natural, longe do perímetro urbano.