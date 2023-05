Homem confunde peça de geladeira com cobra e chama bombeiros

Imagem mostra que 'serpente' era o cano da geladeira (foto: CBMMG/Reprodução)

Um morador de Bom Despacho, Centro-Oeste de Minas, confundiu a tubulação da geladeira com uma cobra. Diante do susto e do potencial perigo, decidiu os bombeiros.

Os militares foram até a residência e começaram a procurar pelo animal, mas não encontraram nada. Quando chegaram até a geladeira viram que a suposta cobra, era, na verdade, a mangueira que fica presa atrás da geladeira.

A cada hora dois animais são atropelados nas rodovias de Minas Gerais

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o homem chega a pedir desculpas pelo contratempo aos bombeiros e um dos militares responde: “Na dúvida, né? Tá certo”.





A casa passa por obras e não tinha muita luz, por isso, o morador teria se enganado.