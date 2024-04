Os valores das multas de táxis, motofrete, ônibus e escolares sofreram um aumento nesta sexta-feira (12), em Belo Horizonte. A informação do reajuste foi divulgada nas portarias publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), pela Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob).



O reajuste das multas em 2024 é de 3,7%. No ano passado o percentual foi maior, de 5,9%. O reajuste é anual e corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sempre do período de janeiro a dezembro do ano anterior.



Quase 50 tarifas foram reajustadas na capital mineira. Elas são divididas em grupos um, dois, três de infrações e assim por diante. Elas variam dependendo da gravidade da multa. Por exemplo, no táxi, o menor reajuste foi de R$ 48,74, para R$ 50,55, que é o grupo um de multas. A maior, que foi de R$ 389,95 para R$ 404,41, é o grupo cinco, que são as infrações mais graves.





Em relação aos ônibus, o menor grupo de infrações passou de R$ 177,01 para R$ 183,57 neste ano. O maior valor foi de R$ 1.327,80 para R$ 1.377,02. Em motofrete, a multa leve passou R$ 36,10 para R$37,44, a média de R$ 72,20 para R$ 74,88 e grave R$ 108,31 para R$ 112,32.

A Portaria entra em vigor nesta sexta-feira (12). Confira mais detalhes dos valores das multas de cada meio de transporte nas portarias abaixo:



Táxi





Transporte Fretado de Passageiros





Motofrete





Coletivo Suplementar





Escolar

Ônibus