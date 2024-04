Uma idosa de 68 anos, que conduzia uma BMW, ficou ferida e mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (11/4) depois de cair em um barranco em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A ocorrência foi atendida na Alameda das Aroeiras, dentro do Colégio Santo Agostinho, segundo informado pelo tenente dos bombeiros Flávio Torres.

Os militares, assim que chegaram ao local, identificaram a vítima dentro do automóvel. A mulher contou que perdeu o controle da direção e desceu o barranco, que, conforme a corporação, tem cerca de sete metros de terreno íngreme.

“Ela (a vítima) apresentava dor torácica e em outras partes do corpo, além de uma luxação no pé esquerdo”, detalhou o tenente, acrescentando que a idosa foi retirada do veículo, imobilizada e conduzida ao Hospital Mater Dei, na Avenida do Contorno.



Duas viaturas dos bombeiros foram empenhadas para atendimento. A aeronave Arcanjo chegou a ser acionada, mas acabou dispensada, pois foi possível prestar socorro via terrestre em decorrência do quadro clínico da vítima.