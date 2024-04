Cadela estava no quintal de casa quando foi atacada por pitbull que passava pela rua, em Juiz de Fora

Uma cachorra que estava no quintal de casa foi arrastada e atacada por um pitbull em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A ocorrência aconteceu no Bairro São Mateus, na manhã dessa quarta-feira (10/4).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento do ataque. Nas imagens é possível ver a cachorrinha no portão da residência. O pitbull se aproxima, sendo guiado pelo tutor, e avança contra a femea. A violência é tanta que a cadela é arrastada pelas barras do portão.

O dono do pitbull foi identificado como sendo um homem de 35 anos. Depois dos fatos ele não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a cachorrinha teve ferimentos no pescoço, sendo necessário ficar internada em uma clínica veterinária. Seu tutor, de 63 anos, foi ferido na mão direita ao tentar separar os animais.