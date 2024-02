Cerimônia da cúpula do Palácio do Planalto teve críticas da plateia contra a fala antivacina de Zema

A decisão do governador Romeu Zema (Novo) de não mais exigir cartão de vacina para os alunos da rede pública foi alfinetada pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e também pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, deixando o chefe do Executivo mineiro visivelmente constrangido. Zema participou na manhã desta quinta-feira (8/2), ao lado do presidente Lula (PT), de uma cerimônia de anúncio de investimentos e obras para Minas Gerais no Minascentro, na Região Central de Belo Horizonte.

No domingo (4/2), ao lado dos parlamentares da extrema-direita, deputado federal Nikolas Ferreira (PL), e do senador Cleitinho (Republicanos), o governador anunciou a desobrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação para a matrícula dos alunos na rede pública de educação, gerando críticas e até pedidos de abertura de inquérito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra Zema.

Durante a cerimônia nesta manhã, a plateia gritava palavras de ordem a favor da vacinação e portava cartazes com frases como "vacina sim" e "eu amo o Zé Gotinha", personagem das campanhas de vacinação do governo Lula.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, começou seu discurso saudando o Zé Gotinha e defendendo a ampla vacinação das crianças e adolescentes. "Com todos os esforços realizados, nós conseguimos uma reversão da tendência de queda da vacinação. Conseguimos aumentar a cobertura de 7 de 8 vacinas usadas para as nossas crianças. E posso reafirmar o direito de nossas crianças e adolescentes à vacinação", declarou.

"Viva o Zé Gotinha ", finalizou a ministra. O mesmo foi feito pelo ministro da Educação, que abriu seu discurso conclamando todos os pais a vacinarem seus filhos. Os assessores de Lula também portavam no crachá ou na lapela broches com a imagem do Zé Gotinha.