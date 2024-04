Um adolescente de 18 anos foi preso, e um menor de 16, apreendido, na noite desse sábado (13/4), no Bairro Urca, na Região da Pampulha, em BH, suspeitos de envolvimento no assassinato de outro homem, ainda não identificado, encontrado sem cabeça e pernas em um córrego.

Outro menor, de 17 anos, fugiu e continua procurado.

A vítima foi encontrada na noite dessa sexta-feira (12/4), boiando em um córrego na Avenida Professor Clóvis Salgado, no Bairro Itatiaia, também na Pampulha. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, testemunhas viram o corpo sendo levado pela correnteza no sentido da Toca da Raposa.

Nesse sábado (13/4), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia detalhada sobre o homicídio e encaminhou uma equipe para um conjunto habitacional conhecido como “Carandiru”, devido ao intenso tráfico de drogas registrado na região. Nenhum dos moradores do apartamento atendeu aos militares, e um vizinho negou a entrada deles para contato mais próximo com os suspeitos.

Os agentes permaneceram no local e, pouco tempo depois, ouviram um barulho de vidro quebrando. Pela janela, puderam observar o menor de 17 anos pulando do segundo para o primeiro andar para, em seguida, disparar com uma pistola contra os militares, que atiraram de volta, sem atingi-lo.

Durante a fuga, o jovem se deparou com a tropa presente no local e deixou a arma, modelo Taurus, cair. Ele continuou pulando as casas e fugiu. Ainda não há atualizações sobre ele.

Os militares voltaram ao apartamento e avistaram os outros dois suspeitos de envolvimento no caso. Foram encontrados com eles dois carregadores 9mm, duas munições 9mm, dois rádios comunicadores, 78 pilhas de cocaína, 30 pedras de crack e 29 buchas de maconha, além de um celular.

De acordo com os suspeitos, o menor que fugiu foi o responsável pelo homicídio, e, no celular apreendido, haveria um vídeo do crime. Não foi informada a senha do dispositivo, que passará por perícia.

Os dois jovens foram conduzidos à Polícia Judiciária, e a ocorrência foi encaminhada ao Centro de Apoio ao Menor Autor de Ato Infracional (CIA-DOPCAD).



Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirma que "investiga as circunstâncias, dinâmica e autoria do fato registrado na tarde de sexta-feira (12/4), no Bairro Itatiaia, na capital. Na ocasião, equipe de investigadores e perícia oficial estiveram no local coletando elementos que irão subsidiar a investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames necropsiais e de identificação".