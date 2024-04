Um corpo sem cabeça e pernas foi visto boiando em um córrego na Avenida Professor Clóvis Salgado, no bairro Itatiaia, Região da Pampulha, na noite desta sexta-feira (12/4).

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, testemunhas viram o corpo sendo levado pela correnteza no sentido da Toca da Raposa.

O corpo foi retirado do local pelos bombeiros, e a suspeita é de homicídio. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local. O caso será investigado pela corporação.