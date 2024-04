A previsão meteorológica para Belo Horizonte indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas, a partir da tarde nesta quinta-feira (18).

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C, a máxima estimada à tarde é de 28°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60%.

Em Minas Gerais, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Campo das Vertentes, Sul e Zona da Mata nesta quinta-feira (18/4).

Leia também: Minas Gerais tem 188 cidades em alerta para chuva forte nas próximas horas



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões Metropolitana, do Rio Doce e do Mucuri, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13°C no Sul de Minas e a máxima de 36°C no Norte do estado.