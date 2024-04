Um duro golpe no tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar (PM) estourou uma boca de fumo, no Bairro Santa Terezinha, e prendeu um dos traficantes, E. S. D. S., de 23 anos, na noite dessa quarta-feira (17/40),

Já há algum tempo que a PM valadarense vinha tentando flagrar os traficantes, no entanto, eles sempre conseguiam escapar. Descobriu-se, então, que próximo a uma casa existia um portão de escape, que levava a uma outra rua, usada como rota de fuga.

Com a descoberta, a Polícia Militar montou um cerco. Os policiais chegaram por uma rua e quando o único traficante que estava no local tentou escapar, passando pelo portão, deparou com vários policiais militares e foi preso.

Antes da prisão, ao ver os policiais se aproximando, o suspeito tentou fugir correndo e atirou uma sacola em um lixão. Dentro dela havia 20 pedras de crack.

Depois de preso, o jovem foi levado para a Delegacia de Plantão e confessou que guardava maconha em casa, onde também foi encontrado um revólver Taurus, calibre 38.

A Polícia Civil vai investigar o caso e acredita poder desvendar a forma de operar de uma quadrilha de traficantes que atua na região.