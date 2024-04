Um homem, de 22 anos, morreu a tiros e outro, de 27, foi baleado nessa quarta-feira (17/4), no bairro Vila Suzana, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia encontrou a vítima caída ao solo já sem vida. O homem ferido foi socorrido para a UPA de Mateus Leme com um ferimento no abdômen. Depois do primeiro atendimento, a vítima foi transferida para o Hospital Regional de Betim.

Populares contaram que os homens são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas na região do Vila Suzana e que os suspeitos do crime usaram um carro Renault Logan.

A perícia foi acionada e constatou seis perfurações de arma de fogo no corpo. A vítima foi baleada uma vez no pescoço, uma vez no abdômen, uma vez no braço direito e três vezes nas costas. O corpo foi levado para o IML.

A principal suspeita da polícia é de que o crime foi motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. O caso será investigado.