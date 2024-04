O corpo de um homem, de 32 anos, foi encontrado às margens de uma estrada de terra no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pela primeira vez às 7h da manhã, após uma moto ser encontrada abandonada na Rua Dezoito. A motocicleta estava com a chave na ignição e foi removida para o pátio do Detran.

Por volta das 12h, uma nova ligação para o 190 acionou os militares para o bairro. Desta vez, o corpo da vítima foi encontrado. No local, os militares constataram que o rapaz estava com uma corda enrolada no pescoço e diversas perfurações de arma de fogo e faca pelo rosto e tórax.

Testemunhas contaram aos militares que, por volta da 0h, ouviram disparos de arma de fogo, mas que ficaram com medo de checarem o que estava acontecendo.

A perícia foi acionada e não conseguiu constatar quantas perfurações haviam no corpo da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. O caso é investigado pela Polícia Civil.