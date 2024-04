Com o intuito de ampliar o alcance da vacinação em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou que fechou um acordo com a rede de farmácias Droga Clara para a aplicação do imunizante contra a gripe na capital. A medida já começou a valer nesta quarta-feira (17).

O público-alvo já convocado, com exceção das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, poderá receber a vacina de forma gratuita em mais de 25 drogarias da rede. Confira a lista com os endereços e horários de vacinação, que variam de acordo com a unidade, clicando aqui.

Além desses locais, a vacina contra a gripe segue disponível nos 152 centros de saúde e em outros sete pontos. É indispensável que, antes de se deslocar a um posto extra, as pessoas confiram qual público (infantil ou adulto) pode receber a dose naquele local.

No momento da vacinação, é indispensável que as pessoas que fazem parte do público prioritário apresentem o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. É necessário, também, que alguns dos grupos listados acima levem um comprovante da função exercida, no caso dos profissionais, ou laudo médico que comprove a condição de saúde.