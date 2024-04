Uma onça-parda foi encontrada morta às margens da MGC-135, na zona rural de Mirabela, no Norte de Minas, nesta quarta-feira (17/04). De acordo com a Polícia Militar do munícipio, o animal, também conhecido como suçuarana, foi encontrada no Km 315 da rodovia, no trecho entre Mirabela e Montes Claros. O local fica próximo a um estabelecimento chamado “Bar do Ulisses”, perto da entrada para o distrito de Ermidinha (município de Montes Claros).

De acordo com a Policia Militar, a suspeita é de que o animal tenha sido morto por atropelamento entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira. Entidades de proteção animal estimam que, anualmente, milhares de bichos morrem atropelados nas estradas brasileiras.

Muitas pessoas que passavam pelo local ficaram curiosas e pararam para ver de perto a onça-parda, registrando o fato em fotos e vídeos. Uma delas foi Lucas Pereira da Silva, gerente de uma fazenda em Mirabela, que seguia viagem para Montes Claros, junto com a família. “Fiquei muito surpreso. Não é comum aparecer onça por aqui”, declarou Lucas. “Foi a primeira vez que vi uma onça de pertinho. Antes, eu tinha visto pela televisão”, confessou o morador.

O gerente de fazenda lamentou a morte do felino. “A onça-parda é muito bonita. A gente fica muito triste de ver um animal desse morrer atropelado em tal situação”, afirmou. Ele acredita que a onça foi atropelada por um caminhão.

A Policia Militar de Meio Ambiente foi acionada e constatou a morte do animal. Não foram verificadas pistas sobre como aconteceu o atropelamento, nem sobre o veiculo envolvido na ocorrência.

Segundo maior felino das Américas



A onça-parda é o segundo maior felino do Brasil e das Américas, perdendo somente para a onça-pintada. A espécie pode medir de 1,5 a 2,75 metros de comprimento e pesa de 22 a 70 quilos. A espécie é encontrada em diferentes biomas, incluindo o Cerrado, característico da região Norte de Minas, onde a onça-parda foi encontrada morta à beira da MCG-135.

O Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMbio) ressalta que, atualmente, têm sido cada vez mais frequentes relatos de aproximação da onça-parda com o homem e alerta que a população da espécie vem diminuindo.



“É comum, em noticiários, matérias sobre onças-pardas em áreas urbanas, entrando em casas e atacando animais domésticos. A severa redução na disponibilidade de habitats devido ao crescimento urbano desordenado ou aumento das atividades antrópicas e a diminuição de suas presas são as principais causas do aumento na frequência de eventos como estes, assim como são os principais fatores responsáveis pelo acentuado declínio populacional que a espécie vem sofrendo ao longo de toda a sua distribuição geográfica”, informa o Instituto Chico Mendes.

"Adicionalmente, a caça e a ampliação da malha rodoviária em todo o país agravam ainda mais a situação da espécie, resultando em uma perda significativa de indivíduos. Isso é extremamente grave, pois este animal tem populações com tamanhos naturalmente baixos e também uma baixa taxa de reposição”, descreve o ICMBio.



O Instituto destaca que diante desta situação, com o objetivo e proteger e salvar a espécie, criou o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça-parda.