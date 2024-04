O homem, de 36 anos, que agrediu a ex-companheira com golpes de barra de ferro no último sábado (13/4), no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, disse em seu depoimento para a Polícia Civil (PCMG) que sofreu um "apagão" e não se lembra dos ataques. O relato foi repassado pela PCMG em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (17/4).

O suspeito foi preso na tarde dessa terça (16/4) ao se apresentar à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, na Região Centro-Sul da capital. Havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele.

De acordo com a delegada Ana Luiza Abreu, responsável pelo caso, durante seu depoimento, o homem disse que não se lembra do momento das agressões. "Ele disse que teve um apagão, que não recorda o que aconteceu nem quantas vezes a agrediu, mas que se arrepende e nega ameaças posteriores", explicou.

“Familiares da vítima disseram que, mesmo após os fatos, ele continuou as ameaças, falando que eles (familiares) estavam acabando com a vida dele”, completou a delegada.

A família da vítima também teria sido ameaçada pelo investigado, mesmo após as agressões. "Já o agressor, em suas declarações ao ser preso ontem (terça), narra que era ameaçado pela vítima e pelo atual namorado dela e que passou a andar com essa barra de ferro no carro por temer represálias por parte do atual namorado. Afirmou ainda que se arrependeu e teve um apagão, não se lembra do que fez nem do que falou para a vítima", explicou a delegada.

Existe, segundo a delegada, uma denúncia feita pela vítima contra o suspeito, anterior à agressão ocorrida no último sábado. Isso, segundo ela, vai contra uma afirmação de Oliveira, de que ele estava sendo traído pela ex-companheira. "Não há provas disso. Eles estavam separados há cinco meses. Somente depois disso, ela teve um novo namorado. Além disso, ele esteve na casa dela e retirou móveis e aparelhos elétricos, que afirma terem sido adquiridos por ele, com seu dinheiro. A retirada dos móveis confirmaria a separação”, disse a delegada.

A vítima está internada no Hospital Odilon Behrens, com um dos pulsos fraturados e hematomas pelo corpo. A arma utilizada no crime foi apreendida. "O motorista afirma que jogou a arma do crime no Ribeirão Arrudas, no entanto, ela nos foi entregue por uma testemunha. Foi encaminhada para a perícia", contou a delegada.

Relembre o caso



O caso aconteceu na tarde do último sábado. Segundo o boletim de ocorrência, o atual namorado da vítima, de 42 anos, afirmou que o ex a agrediu com uma barra de ferro. Depois das agressões, o suspeito fugiu em um carro prata.

Em vídeo de uma câmera de segurança da região, é possível ver quando o homem desce de um carro com uma barra de ferro, sai correndo atrás da mulher e começa a agredi-la com o objeto. Ela tenta fugir do ex-namorado, mas cai em via pública e é alcançada por ele.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens com uma fratura no punho direito. Ela não conseguiu dar sua versão do crime devido ao estado de choque.