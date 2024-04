O ônibus que se envolveu em um acidente e capotou, na madrugada desta quarta-feira (17/4), na rodovia MG-120, altura da cidade de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi retirado do local por volta das 14h30.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo foi encaminhado para o pátio do reboque na cidade de Guanhães, no Vale do Rio Doce, e ficará a disposição da Polícia Civil.

Mais cedo, a PMRv também identificou os sete passageiros que morreram no acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o ônibus desceu uma ribanceira e tombou à margem da pista. O motorista, de 46 anos, relatou à polícia que perdeu o controle da direção quando alguns cachorros atravessaram a rodovia na frente do veículo. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

Quinze pessoas foram encaminhadas pelos bombeiros e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital de São João Evangelista. Elas tinham ferimentos diversos e fraturas. Cinco pessoas ficaram presas às ferragens do veículo; a princípio, não correm risco de morte.