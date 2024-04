Uma mulher, de 36 anos, denunciou o ex-marido, de 37, por estupro e ameaça de morte. Os crimes teriam ocorrido na madrugada dessa terça-feira (16/4), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Inicialmente, ela relatou aos militares que, mesmo tendo se separado do homem há cerca de um ano e tendo contra ele medida protetiva de urgência, era perseguida pelo ex-companheiro. "Constantemente, ele invade minha casa e diz que, se me ver com outro, me mata", disse ao registro policial.

Ainda conforme a mulher, na madrugada dessa terça, o suspeito pulou o muro da sua residência e forçou a janela de seu quarto. Ela estava no cômodo com seus dois filhos, de 11 e 14 anos, ambos pessoas com deficiências (PCD).

Então, o homem teria levado a ex-esposa para a sala e a forçado, mediante força física, a manter relação sexual com ele.

Também consta no registro policial que o suspeito teria permanecido na residência até as 5h.

Durante a permanência da equipe da PM na residência, o filho mais velho da mulher repetia, constantemente, que o pai estava com a mãe no colchão da sala e que depois ele fugiu.