Um grupo de manifestantes interdita totalmente um trecho da BR-040, próximo à cidade de Cristiano Otoni, na Região Central de Minas, no fim da tarde desta quarta-feira (17).

Para bloquear o trânsito na rodovia, eles incendiaram pneus e outros itens. As pistas nos dois sentidos estão totalmente fechadas.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o incidente aconteceu na altura do KM 649. A via foi liberada por volta das 18h50.