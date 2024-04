Poste caiu em cima do veículo após o acidente

Um Honda Civic atingiu um poste na Rua Paulo Diniz Carneiro, esquina com a Rua Heitor Menin, no Bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte, no início da noite desta quarta-feira (17).

Segundo informações, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e atingiu em cheio o poste, que ficou tombado sob o carro.

Apesar do susto, o condutor não se feriu.

O trânsito no local foi interditado pela BHTrans. O desvio está sendo feito pela rua Bartira Mourão.

A Cemig foi acionada para realizar o reparo no poste.